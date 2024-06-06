Морпіхи у Вовчанську взяли в полон російських штурмовиків (відео)

Українські захисники поповнюють обмінний фонд, щоб повернути з полону своїх побратимів.
Українські морські піхотинці взяли в полон групу російських штурмовиків під час своєї контратаки у Вовчанську на Харківщині.
Про це бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомили в Мережі.
"В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень", – йдеться в дописі.
Морпіхи також опублікували відео з полоненими окупантами. Серед них опинились командир роти та штурмовики-стрільці.
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Нагадаємо, раніше прикордонники показали відео, як під час штурмових дій у Вовчанську взяли в полон пораненого російського військового, якого покинули окупанти.
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