Морпіхи у Вовчанську взяли в полон російських штурмовиків (відео)

Українські захисники поповнюють обмінний фонд, щоб повернути з полону своїх побратимів.

Українські морські піхотинці взяли в полон групу російських штурмовиків під час своєї контратаки у Вовчанську на Харківщині.

Про це бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомили в Мережі.

"В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень", – йдеться в дописі.

Морпіхи також опублікували відео з полоненими окупантами. Серед них опинились командир роти та штурмовики-стрільці.

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Морпіхи з 36-ї бригади взяли в полон групу ворожих штурмовиків у Вовчанську – відео

Нагадаємо, раніше прикордонники показали відео, як під час штурмових дій у Вовчанську взяли в полон пораненого російського військового, якого покинули окупанти.

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