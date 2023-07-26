Морпіхи за добу знищили понад 40 російських квадрокоптерів та ударний вертоліт Ка-52

Морпіхи продовжують виконувати завдання на полі бою.
Морські піхотинці за минулу добу, 25 липня, вони знищили 41 БПЛА типу квадро, 2 БПЛА "Орлан-10" та ударний вертоліт Ка-52.
Про це інформує Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.
Зазначається, 25 липня 2023:
- морські піхотинці з 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського знищили 2 загарбників,
- воїни 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили 13 російських військових та 3 бойові машини десанту,
- особовим складом 38 окремої бригади морської піхоти було знищено 4 російських військових, танк та ударний вертоліт Ка-52.
- воїни-артилеристи 406 оабр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили 8 окупантів.
Як повідомляли раніше, станом на 26 липня на Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. За даними Міноборони України, ворог несе значні втрати, бо чинить потужний опір, застосовує резерви.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Наступ ЗСУ "не за графіком". Війна закінчиться до літа? Чим знищити флот РФ?
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