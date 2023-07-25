Морпіхи знищили на Донбасі російський бойовий вертоліт

Морські піхотинці зранку 25 липня збили бойовий вертоліт окупаційної армії Ка-52 "Алігатор" на Донбасі

Про це повідомила 38 окрема бригада морської піхоти.

"Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52", - повідомили військові.

До слова, гелікоптер Ка-52 призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Нагадаємо, Генштаб оновив дані про втрати РФ станом на 25 липня 2023-го знищено 243 220 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 600 військових. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "приземлили" 310 гелікоптерів ворога.

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