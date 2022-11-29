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Морпіхи знищили ворожий безпілотник та два сховища з боєприпасами

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Морпіхи знищили ворожий безпілотник та два сховища з боєприпасами

фото / Сумської ОВА

Військово-морські сили ЗСУ продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ.

Українські морські піхотинці знищили ворожий безпілотник та два сховища з боєприпасами.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Зазначається, що військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Минулої доби, 28 листопада, морські піхотинці знищили п'ять окупантів, безпілотник та два сховища з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України нанесли вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищили БМП (бойова машина піхоти) окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Раніше повідомлялось, що морські піхотинщі за тижень знищили 88 окупантів та чотири танки.

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Дата публікації
Перегляди
810
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