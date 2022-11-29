Морпіхи знищили ворожий безпілотник та два сховища з боєприпасами

Українські морські піхотинці знищили ворожий безпілотник та два сховища з боєприпасами.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

Зазначається, що військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

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"Минулої доби, 28 листопада, морські піхотинці знищили п'ять окупантів, безпілотник та два сховища з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України нанесли вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищили БМП (бойова машина піхоти) окупантів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Раніше повідомлялось, що морські піхотинщі за тижень знищили 88 окупантів та чотири танки.

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