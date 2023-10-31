Морпіхи ЗСУ отримали 5 моторних човнів за сприяння Favbet Foundation

ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Морські піхотинці Збройних Сил України отримали п’ять надувних моторних човнів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

Плавзасоби вже успішно відпрацювали на Херсонщині в складі батальйону розвідки морської піхоти та були використані в рятувальній операції по евакуації поранених бійців.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані для ударних рот «Армії дронів».

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.