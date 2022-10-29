Морпіхи ЗСУ за тиждень знищили 70 окупантів, дев'ять танків і гелікоптер

Військовослужбовці Військово-Морських сил ЗСУ від 22 по 28 жовтня знищили 70 загарбників, дев'ять танків і гелікоптер.

Про це ВМС ЗСУ повідомляють у Telegram.

За уточненими даними, у зазначений період військовослужбовці ВМС знищили: особового складу – понад 70 загарбників, 9 танків, 6 БТР (БМД, БМП, ББМ), 1 РСЗВ, 2 міномети, гелікоптер, а також сховище з боєприпасами.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневого ураження по російських загарбниках", -йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 жовтня Збройні сили України знищили 70 250 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 550 російських військових.

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На Херсонщині солдати армії Російської Федерації масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання.

Також стало відомо, що режим Лукашенка за сім місяців передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів. Крім цього, Білорусь також передає РФ танки та іншу техніку – тільки за останні кілька тижнів було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.

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