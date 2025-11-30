ТСН у соціальних мережах

Морпіхи полонили 19 окупантів: солдат РФ зачитав "Заповіт" Шевченка

Захисники України поповнили обмінний фонд — у полон взяли 19 окупантів. Крім цього, понад 50 росіян ліквідували.

Полонені окупанти

Підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти провели результативну пошуково-ударну операцію в Іванівці та на її південних околицях. Під час зачистки українські морпіхи ліквідували 53 російських військових і взяли 19 окупантів у полон.

Про це повідомили у 37 ОБрМП.

«Внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон», — йдеться у підписі до відео з взятими у полон росіянами.

Аналітики DeepState уточнили, що полонених окупантів вже передали для поповнення обмінного фонду.

«Їх нагодовано та надано медичну допомогу. На відміну від у**юдків, ми максимально дотримуємося норм міжнародного права», — наголосили в DeepState.

Серед затриманих виявився окупант, який, імовірно, був мобілізований на тимчасово окупованих територіях. У повідомленні зазначається, що він зачитав «Заповіт» Тараса Шевченка, що стало символічним моментом на тлі бойових дій.

Нагадаємо, під час штурму позицій біля села Гнатівка росіяни стратили беззбройного захисника ЗСУ.

