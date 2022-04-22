Морська піхота обіцяє "цинкову обгортку" кожному окупанту, який спробує піти на Одесу

«Ми до будь-якого розвитку подій готові»: так відповідають морські піхотинці на заяви міноборони Росії про другу фазу війни і плани пробити сухопутний коридор до Криму і вийти на кордон з невизнаним Придністров’ям.

Наші захисники чорноморського узбережжя міцно тримають оборону і щодня відточують військову майстерність, зазначають в ТСН.

Вони розташувалися на кожному клаптику українського узбережжя Чорного моря і уважно слідкують за ворожими кораблями, а замість відпочинку – посилено тренуються відбивати атаки агресора. "Поки тут працює наша розвідка, Одеса може спати спокійно , зараз 50% це добровольці, які мають дуже багато азарту для захисту своєї Батьківщини, знищення ворога, який потрапив на нашу територію", - зазначають бійці.

Окрему програму тренувань розробили і для снайперів. Найближчим часом дерева та кущі вкриє зелень і це дасть змогу маскуватися і результативно працювати снайперським групам. «Ми вже попередньо вивчили всю місцевість. Знаємо свої основні вогневі позиції. Місцевість тут в загальному степ, відкрита, то працювати легко буде, ворогу не буде, де сховатися від нас», - зазначає снайпер.

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«Якщо ворог вирішить підійти з цього напрямку, він дійде в цинковій обгортці десь до Волгограду або Уренгою», - додає побратим.

На суходолі вміють знищувати важку ворожу бронетехніку, а в повітрі збивати авіацію. Морпіхи добряче вивчили як свою протитанкову зброю, так і американські «Стінгери», якими збивають навіть крилаті ракети. «Завдання, які покладені на морську піхоту будуть виконані у повному обсязі і будемо знищувати все, що буде намагатися зазіхнути на нашу землю», - кажуть піхотинці.

Навіть після того як наші ВМС потопили флагман російського флоту, крейсер «Москва», який мав прикривати висадку ворожого десанту, загроза з моря залишається. Але морпіхи запевняють жителів південних регіонів, що ніколи не відступлять зі своїх позицій і зупинять ворога.

Захисники чорноморського узбережжя щодня відточують військову майстерність

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