Морська піхота РФ за два дні в Україні втратитила більше, ніж за першу чеченську війну - Forbes

Російська армія на Донеччині втратила багато живої сили та техніки.

Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила понад 60 солдати у спробах наступу на сході України. Безуспішний штурм українських позицій тривав близько двох днів.

Про це пише Forbes.

Як зазначається у публікації, російська морська піхота представляє найкращу частину нинішньої армії Російської Федерації. Водночас підготовкою мобілізованих новобранців у Росії наразі займаються менш компетентні та досвідчені бійці.

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"Приречена російська атака була націлена на український гарнізон у Павлівці, за 45 км на південний захід від Донецька на Донбасі на сході України. Гарнізон відбив атаку російських військ", — пише джерело з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що 155-та бригада піхоти Тихоокеанського флоту воює на території України від початку повномасштабного вторгнення. Протягом останніх місяців вона була ключовим поєднанням на східному напрямку.

Після провальної спроби взяти Київ, 155-ту гвардійську бригаду морської піхоти відступила на територію Білорусії, після чого була відправлена на Донбас.

"У тих небагатьох місцях, де наступають російські війська — Павлівка, а також Бахмут — вони зазнають великих втрат… і нічого не отримують", — зазначає видання.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів та збили ворожий літак. Станом на 8 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 170 осіб.

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