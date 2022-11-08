Морська піхота РФ за два дні в Україні втратитила більше, ніж за першу чеченську війну - Forbes

Російська армія на Донеччині втратила багато живої сили та техніки.
Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила понад 60 солдати у спробах наступу на сході України. Безуспішний штурм українських позицій тривав близько двох днів.
Про це пише Forbes.
Як зазначається у публікації, російська морська піхота представляє найкращу частину нинішньої армії Російської Федерації. Водночас підготовкою мобілізованих новобранців у Росії наразі займаються менш компетентні та досвідчені бійці.
"Приречена російська атака була націлена на український гарнізон у Павлівці, за 45 км на південний захід від Донецька на Донбасі на сході України. Гарнізон відбив атаку російських військ", — пише джерело з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Повідомляється, що 155-та бригада піхоти Тихоокеанського флоту воює на території України від початку повномасштабного вторгнення. Протягом останніх місяців вона була ключовим поєднанням на східному напрямку.
Після провальної спроби взяти Київ, 155-ту гвардійську бригаду морської піхоти відступила на територію Білорусії, після чого була відправлена на Донбас.
"У тих небагатьох місцях, де наступають російські війська — Павлівка, а також Бахмут — вони зазнають великих втрат… і нічого не отримують", — зазначає видання.
Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів та збили ворожий літак. Станом на 8 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 170 осіб.
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