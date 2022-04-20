Морська піхота - що це за рід військ, чим відрізняється від інших підрозділів ЗСУ

Які завдання виконують підрозділи морської піхоти, чому морський піхотинець - це універсальний солдат, традиції та символи морської піхоти, як стати морським піхотинцем, морпіхи у війни з Росією - у матеріалі ТСН.ua

Морська піхота - що за рід військ, які завдання виконують

Морська піхота – рід військ який призначений для дій у морських та повітряних десантах, який бере участь у веденні наступального бою на морському узбережжі, в обороні військово-морських баз, ділянок узбережжя й важливих берегових об'єктів. Основним завданням підрозділів морської піхоти є морське чи повітряно-морське десантування. Чим морська піхота відрізняється від звичайних піхотинців, від десантників, так це тим, що вона прив'язана до узбережжя моря. Фактично морська піхота є підрозділом військово-морських сил. Але серед завдань морської піхоти є допомога і іншим родам військ у приморських районах. За словами командувача морської піхоти ВМС України, генерал-лейтенанта Юрія Содоля "морський піхотинець - це універсальний воїн", який може діяти з моря, повітря і суші.

Народження регулярної української морпіхоти теперішнього зразка припадає на 1918 рік, на час існування Української Держави у формі Гетьманату Павла Скоропадського. Після створення Військово-морських Сил України 1993 року в Севастополі був сформований 1-й Окремий батальйон Морської піхоти, в який були зараховані кращі офіцери Чорноморського флоту, які виявили бажання служити Батьківщині. У грудні 2013 року в Керчі був сформований ще один (501-й) батальйон морської піхоти. Після захоплення Криму Росією, у березні 2014 року, морські піхотинці були передислоковані в Миколаїв та Одесу. Від 2014 року морська піхота протистояла російському агресорові на східних рубежах нашої країни.

Морська піхота України

Морська піхота Військово-морських сил Збройних сил України - це рід військ у складі Збройних сил України призначений для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів, для оборони пунктів базування Воєнно-морських сил, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об'єктів. Підпорядковується морська піхота командуванню морської піхоти ВМС ЗСУ. Підрозділи морської піхоти входять до сил швидкого реагування.

Морська піхота України може виконувати такі завдання:

діяти у складі тактичних морських і повітряних десантів для захоплення ділянок морського узбережжя, островів, портів, пунктів базування, аеродромів та інших об’єктів на узбережжі противника;

обороняти десантно-небезпечні ділянки узбережжя Чорного та Азовського морів;

вести стабілізаційні, рейдові, наступальні, оборонні дії та здійснювати прикриття державного кордону;

посилювати військово-морських бази, пункти базування, морські та річкові порти;

брати участь в антитерористичних, антипіратських та миротворчих операціях на території України або за її межами.

Структура підрозділів морської піхоти

Морська піхота України складається з окремої бригади морської піхоти та окремих батальйонів морської піхоти. Структура батальйонів морської піхоти типова та складається з управління батальйону, 1 та 2 роти морської піхоти, десантно-штурмової роти, мінометної батареї, роти вогневої підтримки, взводу снайперів та підрозділів всебічного забезпечення.

Традиції, форма ти символи морської піхоти України

2017 року чорні берети які носила морська піхота як символ елітності підрозділів була замінена на берети синьо-зеленого кольору, кольору морської хвилі. На беретних знаках морської піхоти України зображені меч, якір та крила, що символізує завдання які виконує морська піхота на морі, на суходолі та у повітрі.

форма ти символи морських піхотинців

Особливе ставлення до беретів морпіхів пов'язане з тим, що отримати його можна після випробовувань - спочатку треба пройти первину підготовку. Після такої підготовки, як триває мінімум пів року треба скласти "Присягу морського піхотинця". Якщо безпосередні командири схвалюють кандидатури, майбутні морпіхи повинні підготуватись, а потім подолати так звану "психологічну смугу перешкод". Спочатку пройти вогневу, тактичну, тактико-спеціальну та фізичну підготовку, вивчити "Кодекс морського піхотинця" а далі пройти саму школу перешкод. Зазвичай смугу перешкод морські піхотинці проходили у Херсонській області та в інших регіонах. Смуга перешкод - це близько 5 км дистанції які треба подолати у повному спорядженні зі зброєю та виконати низку завдань, як, наприклад, подолати водну перешкоду, евакуювати пораненого, влучно постріляти після фізичних навантажень тощо. Тих, хто пройшов випробовування, допускають до "Присяги морпіхів", яку складають двічі на рік - 23 травня, перед Днем морської піхоти та 14 жовтня, в День захисника та захисниць України.

Як потрапити до морської піхоти, де вчать морпіхів

2016 році в Одеській військовій академії був проведений перший набір курсантів-морпіхів, а 2018 року звідси випустили перших офіцерів морської піхоти. 2020-го для підготовки морпіхів у Миколаєві створена "Школа морського піхотинця". В школі проводяться інтенсивні заняття з фізичної, морської, повітрянодесантної, розвідувальної підготовки, вчать виживати та протидіяти саморобним вибуховим засобам. Курсанти проходять тут близько 400 навчальних годин з топографії, тактики, психології, вогневої підготовки. Мета підготовки - навчити морського піхотинця володіти всіма видами стрілецької зброї та керуванням всіма видами техніки.Тут військовослужбовці виконають і перший ознайомчий стрибок з парашутом, перехід морем, а через подолання психологічної смуги отримають право на Присягу морського піхотинця.

Морпіхи на війні з Росією

За весь час свого існування морська піхота ВМС ЗСУ успішно обороняла десантно-небезпечні ділянки узбережжя Азовського моря, проводила стабілізаційні, оборонні дії, брала участь в антитерористичних, антипіратських та миротворчих операціях. Зокрема підрозділи морської піхоти брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, виконували бойові завдання в районі Донецького аеропорту, завдання з утримання лінії зіткнення та оборони в районі Маріуполя, Широкиного та інших сіл Донецької області. Також підрозділи морської піхоти виконували бойові завдання з охорони та оборони о.Зміїний в акваторії Чорного моря, на адміністративному кордоні АР Крим.

Морська піхота

У війні з Росією яка триває вже другий місяць морські піхотинці гідно захищають українську державу у багатьох куточках країни. За цей час українські морпіхи неодноразово проявляли мужність та справжній героїзм. За повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, воїни окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського 45 днів героїчно стримують російську фашистську навалу у повному оточенні, хоча у більшості військових підручників така оборона може тривати не довше тижня. Прикладів героїзму, які проявляють морські піхотинці у цій війні безліч. Наприклад, морський піхотинець лейтенант В. на околицях Маріуполя, під час бою, попри небезпеку потрапити під ворожий обстріл знищив ворожий Т-72 пострілом з РПГ-7, старший матрос Г. збив БПЛА оперативно-тактичного рівня типу «ОРЛАН».

З метою відзначення подвигів воїнів було подано на заохочення 406 військовослужбовців підпорядкованих військових частин та підрозділів Командуванню морської піхоти. З них:

Герой України – 5, (2 посмертно);

Орден Богдана Хмельницького – 20 (1 посмертно);

Орден «За мужність» – 74 (26 посмертно)

Орден «Данила Галицького» – 9 (2 посмертно).

19 квітня 2022 року у відеозверненні, президент Володимир Зеленський повідомив про відзначення державними нагородами 229 воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти, які боронять Маріуполь.