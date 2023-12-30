Морські дрони, 500 знищених танків та знешкодження "агентів в рясах" – експерт про досягнення СБУ 2023 року

Служба безпеки України користується найбільшим рівнем довіри серед правоохоронних органів завдяки ряду досягнень, які вона продемонструвала 2023 року.

Таку думку висловив екснардеп і політолог Олександр Черненко та назвав ключові досягнення СБУ за рік.

Так, Черненко оцінив досягнення підлеглих очільника СБУ Василя Малюка у боротьбі на Чорному морі.

"Перемогу на морі американський професор Тімоті Снайдер вважає головною для України 2023 року. Здобута вона завдяки морським дронам СБУ. Західні фахівці наголошують, що ця розробка Служби змінила баланс сил на Чорному морі. Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію і фактично вимушена була відвести значну частину флоту, а кораблі ЧФ РФ постійно злітають в повітря", - акцентує експерт.

Окремо політолог зупинився на успіхах СБУ на фронті.

"Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ (зокрема бійці центру спецоперацій "А") від початку війни – понад $2 мільярда. 2023 року тільки танків Служба знищила понад 500. Серед знищених – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких майже 5 млн доларів кожен", - підкреслює експерт.

Також Черненко схвально відгукнувся про боротьбу СБУ з "агентами в рясах" та іншими зрадниками.

"233 навідника зараз чекають на судовий вирок. 82 зрадники вже відбувають тривалі терміни ув’язнення. СБУ взялась за тему, якої держава уникала 30 років і вичистила сітку "агентів в рясах". УПЦ (МП) – розгалужена мережа агентів, яку РФ вибудовувала багато років. СБУ вперше за період незалежності почала системно викривати цю мережу. СБУ розслідує понад 70 кримінальних проваджень щодо священнослужителів УПЦ МП", - резюмує експерт.

Нещодавно фонд "Демініціативи" оприлюднив соціологічне дослідження з підсумками 2023 року. Довіра до СБУ перебуває на найвищому рівні за всі часи Незалежності – 71%.

Нагадаємо, опитування показало, як змінився рівень довіри до Зеленського під час війни.

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