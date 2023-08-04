Морські дрони атакували базу флоту РФ і нафтобазу в Новоросійську: відповідь ВМС України

ВМС не мають стосунку до вибухів у Новоросійську.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Плетенчук.

"Якщо дані щодо вибухів відповідають дійсності, то маю зазначити, що ВМС ЗСУ не мають до цього інциденту ніякого стосунку. Коментувати роботу морських дронів, якщо це насправді були вони, теж не можу. Можу зазначити, що згідно з інформацією, яка вже підтверджена, є пошкодження десантного корабля "Оленегорский горняк" – це великий російський десантний корабель", - сказав він.

Зі слів Плетенчука, цей корабель приписаний до північного флоту.

"Складається враження, що цей корабель додому вже не потрапить. З відео можна зробити висновки, що пошкодження досить суттєві. За інформацією Міноборони РФ є підтвердження, що його пошкоджено. Ми так само можемо підтвердити, що його пошкоджено, – додав речник ВМС.

Нагадаємо, 4 серпня російську воєнно-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Міноборони росії заявило, що катерів було два та їх нібито знищили вогнем із кораблів.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив, що атаку відбили екіпажі великого десантного корабля "Оленегорський горняк" і патрульного корабля "Суворовець".

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