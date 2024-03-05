Морські дрони ГУР знищили корабель "Сергей Котов": все, що відомо про втрату ЧФ РФ

Судно зазнало значних пошкоджень, а про долю екіпажу поки що невідомо.

Українські морські безпілотники атакували російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" у Чорному морі.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про втрату окупантів.

В ніч проти 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту. Пропагандистські Telegram-канали стверджували, що Кримський півострів опинився під атакою БПЛА, які били з повітря та моря. Там припустили, що під загрозою перебували військові об'єкти РФ в Керчі, Феодосії та Кримський міст. Крым того, ціллю також міг бути патрульний катер "Сергей Котов".

Згодом російські канали опублікували кадри ураження корвета, а в ГУР підтвердили знищення "Сергея Котова".

За інформацією розвідників, відповідна місія відбулась у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

У ГУР додали, що внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

Момент знищення корабля "Сергей Котов" потрапив на відео

Що відомо про корабель "Сергей Котов"

Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року. А його ходові випробування розпочалися наприкінці жовтня 2021 року, і лише 30 липня 2022 року корабель поповнив склад Чорноморського флоту РФ.

Судно озброєне 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гібка" та двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та ін. Як відомо, корабель також може нести гелікоптер Ка-27ПС.

Тактико-технічні характеристики

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Розміри

Водотоннажність: 1300 тонн

Довжина: 94 метри

Ширина: 14 метрів

Осад: 3,4 метра

Нагадаємо, Україна не вперше атакує цей корабель - у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту "Сергей Котов" отримав значні пошкодження, повідомляли тоді в ГУР.

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