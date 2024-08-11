Морські дрони ЗСУ атакували газову вишку в Чорному морі: військовий експерт розповів деталі

Окупанти на газовій платформі також використовували встановлене там радіоелектронне обладнання для спуфінг-атак.

Атаку морськими дронами ЗСУ газової вишки в Чорному морі 10 серпня підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Вишка слугувала для ворога розвідувальним пунктом.

Військово-морський експерт, оглядач Defence Express Володимир Заблоцький розповів про це в ефірі "Громадського радіо".

Він пояснив, що вишка — частина цілої мережі розвідувальних засобів, тоюто ланцюга видобувних платформ, а також так званих кондукторів, тобто стаціонарних споруд.

Фото: скриншот із відео моніторингової групи Кримський вітер

"Там починається газогін місцевого рівня, з якого газ відбирався на півострів. Ще є так звані «вишки Бойка» — мобільні пересувні платформи. Після того, як звільнили Зміїний, а противник залишив весь цей ланцюг, який тягнеться від родовища Одеське до Криму", — повідомив він.

За словами Заблоцького, 2014 року окупанти влаштували в Чорному морі на цих вишках і платформах блок кондукторів, тобто цілу мережу розвідувальних засобів. Вони дозволяли контролювати повітряний, надводний, підводний простір та моніторили зв’язок на 300-400 км углиб України. Тож спецпризначенці ГУР МОУ взяли для себе першої справою після звільнення Зміїного ліквідувати загрозу, демонтувавши ці апаратури.

За словами експерта, на узбережжі від кордонів із Грузією й на північ до Норвегії, у багатьох місцях, існують антенні поля, які мають спеціальну апаратуру.

"Вони (росіяни) не мали на меті зашкодити цивільній навігації в цих районах. Ішлося про перешкоди системам наведення ракетної зброї, яка використовує систему GPS. Зазвичай це крилаті ракети, безпілотники, які використовують пристрої GPS для того, щоб знати свої координати й наводити високоточну зброю", — додав він.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 9 серпня пролунала серія вибухів.

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