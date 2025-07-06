Морські дрони вдарили по флоту в Новоросійську РФ: які наслідки

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Вночі та зранку 6 липня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників. У місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги, працювала ППО.

Про це повідомляє ASTRA.

Дата публікації 11:38, 06.07.25 Кількість переглядів 30 РосЗМІ заявили про атаку морських дронів на флот у Новоросійську

Як зазначається, мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської. Вранці о 6.33 “загрозу усунули”.

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“Наслідки атаки поки що невідомі. У мережі опублікували відео гарячого морського дрона, який, як стверджується, підбили під час відбиття атаки”, — пише медіа.

Додається, що Міноборони РФ заявило про “знищення 120 дронів за ніч”. Проте Краснодарський край у списку регіонів, які зазнали атаки, не згадується.

Як стало відомо раніше, у ніч проти 5 липня в районі російського Владивостока вибухнув магістральний газогін.

«На Далекому Сході країни-агресорки внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону „Владивосток“, що проходить уздовж узбережжя Японського моря», — зазначили джерела.

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Він, зокрема, забезпечує газопостачання ряду військових обʼєктів ЗС РФ, розташованих уздовж узбережжя Японського моря, а саме окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.