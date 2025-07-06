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- Війна
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Морські дрони вдарили по флоту в Новоросійську РФ: які наслідки
Наслідки атаки дронів на російський Новоросійськ встановлюються.
Вночі та зранку 6 липня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників. У місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги, працювала ППО.
Про це повідомляє ASTRA.
Як зазначається, мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської. Вранці о 6.33 “загрозу усунули”.
“Наслідки атаки поки що невідомі. У мережі опублікували відео гарячого морського дрона, який, як стверджується, підбили під час відбиття атаки”, — пише медіа.
Додається, що Міноборони РФ заявило про “знищення 120 дронів за ніч”. Проте Краснодарський край у списку регіонів, які зазнали атаки, не згадується.
Як стало відомо раніше, у ніч проти 5 липня в районі російського Владивостока вибухнув магістральний газогін.
«На Далекому Сході країни-агресорки внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону „Владивосток“, що проходить уздовж узбережжя Японського моря», — зазначили джерела.
Він, зокрема, забезпечує газопостачання ряду військових обʼєктів ЗС РФ, розташованих уздовж узбережжя Японського моря, а саме окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.