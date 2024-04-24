Морські піхотинці HIMARS рознесли російську систему "Град" на лівобережжі Херсонщини - Бутусов

Після удару із РСЗВ нічого не залишилося.

Морські піхотинці ударом HIMARS знищили реактивну систему залпового вогню "Град", яка розташовувалася на лівому березі окупованої Херсонщини.

Відео морських піхотинців 32-го реактивного артилерійського полку показав головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

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"Херсонська область, тимчасово окуповане Лівобережжя. Після удару HIMARS по російській РСЗВ "Град" ворожа система залпового вогню з висоти зйомки розвідувального дрону начебто лишилася цілою, але насправді й за ближчого розгляду через неї тепер цілком можна відкидати вермішель", - йдеться у його дописі.

Як видно із кадрів, українські захисники рознесли ворожу систему. Після удару із РСЗВ нічого не залишилося.

Морські піхотинці HIMARS рознесли російську систему "Град" на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, експерт розповів про загострення на двох напрямках фронту на Донеччині.

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