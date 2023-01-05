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Морські піхотинці ліквідували два десятки окупантів і знищили кілька ворожих мінометів: деталі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Морські піхотинці ліквідували два десятки окупантів і знищили кілька ворожих мінометів: деталі

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Морські піхотинці за добу, 4 січня, знищили два міномети та понад 20 російських окупантів

Про це повідомляє ВМС ЗС України

"Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації. Минулої доби, 4 грудня, морські піхотинці знищили 2 міномети та 20 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додали військові, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках. Наразі підтверджено знищення 6 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, за добу 4 січня ЗСУ ліквідували 810 росіян. Станом на 5 січня українські захисники знищили 109 720 окупантів армії Російської Федерації.

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Дата публікації
Перегляди
899
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