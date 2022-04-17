Морські піхотинці на Запоріжжі нищать техніку ФСБівців і отримують в боях стратегічні трофеї

Українські артилеристи перетворили ворожі танки на мотлох.

Під вогнем ворожої артилерії знищують російські танки й захоплюють цікаві трофеї, так на передовій, що тепер проходить півднем Запорізької області, українські морські піхотинці вполювали ворожого розвідника-корегувальника. Група наших воїнів висунулася перевірити, наскільки добре відпрацювали по російських панцерниках артилеристи, а повернулись із завдання з літаком за плечима.

Про це йдеться в ТСН.

Вихованців школи-інтернату на півдні Запорізької області встигли евакуювати, за лічені години до розстрілу містечка із “Градів”. У школі тепер пошкоджені три стіни.

Просто серед поля, на подвір'ях приватних обійсть, у асфальті - трапляється, що по парі снарядів - мало не у одній вирві. «По шість, по вісім, по дев’ять штук кидають», - розповідають військові.

Залізні труби тут розкидані по всьому містечку. «Сьогоднішня ніч була зовсім не спокійна. З 10-ої до 12-ої працювала артилерія та танки, а також, з четвертої до сьомої», - каже морський піхотинець 501 ОБМП“Сопка”.

Та люди у тім пеклі навчилися виживати, розрізняють вже за звуком. Складно, зізнаються наші військові, ховатися від ворожих танків, які з'являються зазвичай зненацька, стріляють швидко, б'ють прямою наводкою просто по всьому, що бачать.

Та наші морські піхотинці пару рашиських панцерників на цьому напрямку таки вирахували. І вже українські артилеристи перетворили їх на мотлох. Коли на зачистку пішла розвідгрупа морпіхів, уполювали ще й рідкісний трофей - російський безпілотник-корегувальник ворожого артилерійського вогню, “Орлан 10”. «Група видвинулась перевірити інформацію і виявили операторів даного апарата. Під час відступу група Російської Федерації втратила двох військовослужбовців, тобто, які були поранені. І, кинули безпілотник», - додають морпіхи.

В Запорізькій області українські морські піхотинці вполювали ворожого розвідника-корегувальника

Одним безпілотником, перелік трофеїв не обмежився, є і рації, а також радіопередатчик з танка, або БМП. Уважно роздивившись радіопередатчик, наші морські піхотинці зрозуміли ще й, кого саме кремлівський маніяк відправив вбивати українців, на південь Запорізької області - ФСБ РФ.

Які саме завдання тут можуть виконувати росіяни з Луб'янки, наші воїни, зізнаються, не надто переймаються. Кажуть, горить російська техніка, хоч звичайної піхоти, хоч ФСБівців - палає однаково яскраво. Натхнення знищувати ворога, запевняють морпіхи, у них у кожного вистачить на трьох.

Читайте також:

У Римі пекарні напекли пасок за львівським рецептом, а у Ватикані зазвучала українська

У Запорізькій області окупанти готують провокації: замальовують літеру Z на техніці і встановлюють прапор України - Генштаб

На Харківщині військові нищать колони техніки: за рахунок металобрухту тут можна відновлювати знищені села