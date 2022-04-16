Морські піхотинці відправили на той світ екіпаж ворожого танка Т-72: потужне відео

Морські піхотинці відправили на той світ екіпаж ворожого танка Т-72: потужне відео

ЗСУ використали для знищення ворогів протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П".

Військово-Морські сили ЗС України опублікували яскраве відео знищення російської техніки та окупантів. Цього разу морські піхотинці розбили ворожий танк Т-72 рф разом з екіпажем.

Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ.

"Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російського окупанта. Цього разу "снодійне" отримав танк Т-72 рф разом з екіпажем. Рецепт виписував розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" одного з окремих батальйонів морської піхоти", - підписали відео ВМС ЗС.

Нагадаємо, українські десантники "розбили" російських окупантів та звільнили кілька населених пунктів.

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