Морські піхотинці за добу знищили танк, безпілотник та 33 окупантів

Остаточні втрати ворога протягом доби уточнюються.
Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання та знищують представників армії країни-агресорки на території України.
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Так, минулої доби, 6 лютого, морські піхотинці знищили танк, три БМП, МТЛБ, БПЛА та 28 окупантів.
Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдвали вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено п’ять російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, протягом доби українські прикордонники збили ворожий штурмовик над Бахмутом, а на півдні – знищили окупантів та ворожу техніку з безпілотника.
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