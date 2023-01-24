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Морські піхотинці за добу знищили понад 20 окупантів і БМП

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1282
Час на прочитання
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Морські піхотинці за добу знищили понад 20 окупантів і БМП

Морська піхота

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Морські піхотинці за добу знищили броньовану машину піхоти та 21 окупанта.

Про це повідомив пресцентр командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"Минулої доби морські піхотинці знищили БМП та 18 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України завдали вогневого ураження по загарбниках, внаслідок чого знищено троє російських військових.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено четверо людей.

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Дата публікації
Перегляди
1282
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