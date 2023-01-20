Морські піхотинці за тиждень знищили понад 300 окупантів та десятки одиниць ворожої військової техніки.

Про це повідомив пресцентр командування ВМС ЗСУ.

"Минулого тижня нашим військовим вдалося знищити: 306 окупантів, 16 бойових броньованих машин, 7 танків, 5 артилерійських систем, 2 одиниці спеціальної техніки, 5 одиниць автомобільної техніки, 4 безпілотні літальні апарати, 1 міномет та 1 сховище з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Військово-морські сили ЗС України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня в рамках Чорноморської зернової ініціативи 29 суден покинули українські порти, на борту яких було понад мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Крім того, у прес-центрі повідомляють, що станом на 10:00 20 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з них 6 – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 40 ракет.

В Азовському морі – два ворожих кораблі, в Середземному – десять, з них п’ять носіїв ”Калібрів”, загальний залп яких становить 72 ракети.

Нагадаємо, за добу вісім областей України були під вогнем РФ, є загиблі та поранені.

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