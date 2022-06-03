Морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео

Морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео

Українські захисники з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського знищили російський танк за допомогою вітчизняної ПТРК "Стугна-П".

Влучного удару по техніці окупантів українські морські піхотинці завдали на Миколаївському напрямку і це вдалося зафіксувати на відео.

Відповідний ролик опублікувало Командування морської піхоти в Мережі 3 червня.

"На Миколаївському напрямку морпіхи бойового розрахунку ПТРК "Стугна" 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського демілітаризували рашистський танк", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Єрмак показав відео з БТРами, що вирушають до України зі США

На опублікованому відео видно, що ворожий танк загарбники намагалися сховати в лісових хащах. Проте українські бійці відстежили техніку окупантів через панель управління "Стугною-П" та вистрелили з протитанкового ракетного комплексу та завдали прицільного удару.

⚡️На Миколаївському напрямку морпіхи бойового розрахунку ПТРК "Стугна" 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського демілітаризували рашистський танк! Слава Морській піхоті! #єТанчик #36ОБрМП #Борітеся_Поборете #ВірніЗавжди #SemperFidelis #UkrainianMarines #Морська_піхота_України Опубліковано Командування морської піхоти Пʼятниця, 3 червня 2022 р.

Нагадаємо, протягом 2 червн на сході ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів, завдавши їм втрат у живій силі і техніці.