Морські піхотинці зняли на відео, як "Стугною-П" знищили танк окупантів на Херсонському напрямку

Українські протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк на Херсонському напрямку і зафіксували цей момент на відео.
Так буде з кожним російським загарбником, що чинить злочини в Україні.
Про це повідомили в Міноборони України.
"Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком", – йдеться у повідомленні.
"Так буде з кожним російським загарбником, що чинить злочини в Україні! Російське зло безкарним не залишиться. Переможемо", – наголосили в оборонному відомстві.
⚓Протитанкісти бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку. І поки ви читаєте цей текст, наші славні морські піхотинці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком Так буде з кожним російським загарбником, що чинить злочини в Україні! Російське зло безкарним не залишиться❗️ Переможемо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського #велика_визвольна_війнаОпубліковано Міністерство оборони України Субота, 2 липня 2022 р.
Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ показали момент вибуху на складі з боєприпасами окупантів на сході України.
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