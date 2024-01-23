Морський бомбомет на базі танків: росіяни придумали нового "франкенштейна" для фронту (відео)

Росіяни "схрестили" реактивні морські бомбомети з танками.
Російські морпіхи почали монтувати надлишки протичовнових ракетних установок РБУ-6000, якими зазвичай озброюють військово-морські кораблі, на бортові вантажівки, броньовані тягачі МТ-ЛБ ("мотолиги") та навіть базу танків Т-80.
Про це пише Defense Express.
"Якщо порівнювати з іншим подібним "гібридом" - МТ-ЛБ із РБУ-6000, то "франкенштейн" на базі Т-80 може виглядати більш раціональним рішенням. Хоча би тому, що шасі танка має значно кращу вантажопідйомність, порівняно з "мотолигою", для розміщення бомбомета масою 3,5 тон", – йдеться у статті.
На думку видання, росіяни могли взяти пошкоджені Т-80 з ремонтних баз, де башти могли не підлягати відновленню, і придумати таких "франкенштейнів".
Скоріше за все, бомбомети РБУ-6000 заряджаються вручну, а точність стрільби – також на вкрай невисокому рівні.
У виданні нагадують, що про появу в росіян МТ-ЛБ із установкою РБУ-6000 вперше стало відомо у вересні 2023 року. У травні 2023 року стало відомо про появу в російських окупантів мінімум одного Т-54/55, де замість штатного озброєння стояла зенітна гармата С-60 1950 року.
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