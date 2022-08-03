Чи загрожує Одещині морський десант Росії - військовий експерт пояснив

Російський морський десант поки що можна зняти з повістки дня, оскільки Україна на 30% знизила можливості військових кораблів РФ.
Морский десант Росії наразі не є загрозою для Одещини, оскільки його потужності знизили українські військові.
Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“Морський десант РФ наразі можна зняти з повістки дня. Ми на 30% зменшили можливості десантних кораблів. Російська ескадра боїться входити в зону ураження комплексу “Гарпун””, - наголосив Олег Жданов.
Він також додав, що зайти росіяни не зможуть і через “зелений зерновий коридор”, оскільки він охороняється двома турецькими есмінцями та підводним човном.
Нагадаємо, що армія Росії намагалася наступати на Авдіїівському напрямку, отримала по зубах від ЗСУ і відійшла.
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