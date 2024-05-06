Морський дрон ГУР знищив швидкісний катер ворога в Криму (відео)

За допомогою цих дронів раніше було знищено п’ять російських кораблів і ще один пошкоджено.

Морський дрон ГУР Міноборони України уразив і знищив російський швидкісний катер у бухті Вузька в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба військової розвідки.

В заяві вказано, що внаслідок операції підрозділу ГУР МО України Group 13 ударним морським дроном Magura V5 у бухті Вузька знищено швидкісний катер російських загарбників.

В ГУР вказали, що успішна місія в Криму стала можливою за сприяння платформи United24.

"Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", – пояснили у військовій розвідці.

Там нагадали, що за допомогою дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергй Котов", "Акула" та "Серна", а також пошкоджено судно "Иван Хурс".

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До слова, у травні Росія посилить Чорноморський флот двома кораблями. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" і про патрульний корабель проєкту 22160 проєкту "Василий Быков".

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