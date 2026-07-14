"Морський бій" в Азовському морі: ЗСУ уразили понад сотню російських суден

ЗСУ уразили 116 російських суден за 9 днів / © скриншот з відео

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Сили оборони продовжують «грати у морський бій» та винищувати російські танкери тіньового флоту. У ніч на 14 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили ще 11 ворожих об’єктів у акваторії Азовського моря. Загалом за останні дев’ять діб у межах спецоперації під кодовою назвою «МоЛоЧКа» бійці знешкодили 116 суден РФ.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

ЗСУ за 9 днів знешкодили 116 російських суден

Серед останніх цілей — уражено 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир.

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Попри те, що уражені судна не завжди тонуть відразу, оператори дронів перетворюють їх на дрейфуючі морем «примари» та позбавляють їх змоги виконувати логістичні завдання.

«Тіньовий флот анорексує, але має зникнути, як вид», — пише Мадяр.

Ключова мета операції — паралізувати так званий «фідерний флот» РФ, який складається з малих та середніх 140-метрових плоскодонних танкерів дедвейтом близько 7000 тонн. Вони виконують роль «кур’єрів» і є критичною ланкою російського тіньового флоту.

Через мілководдя та особливості осадки великі океанські танкери не можуть заходити безпосередньо до портів чи терміналів нафтоперевалки в Азовському морі.

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Тому росіянам доводиться транспортувати нафту з баз Волго-Донським каналом цими суднами. Після цього на рейді у Чорному морі вони здійснюють перевантаження борту в борт. Для повного заповнення одного великого танкера потрібно від 12 до 15 таких курсів малих плавзасобів.

Систематичне випалювання танкерів-кур’єрів та буксирів українськими пілотами дронів призводить до унеможливлення вивозу російської нафти з портів та перевальних баз, а також до дефіциту пального у Криму, оскільки Сили оборони ударами перекривають ключовий канал постачання дефіцитного бензину на півострів.

Через це військове командування РФ змушене переводити логістику пального на залізничні та автомобільні цистерни. Проте автошляхи та залізничні колії також перебувають під постійним вогневим контролем українських безпілотників.

«Працюймо, Джентльмени! Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», — додав Мадяр.

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У Ставропольському краї спалахнула масштабна пожежа

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня безпілотники атакували об’єкт у Ставропольському краї Росії. За словами губернатора регіону Володимира Володимирова, внаслідок удару спалахнула пожежа на території промислової зони у хуторі В’язники Шпаківського округу.

На місці події працюють екстрені служби та пожежні розрахунки.

Водночас OSINT-спільноти та очевидці у соціальних мережах повідомляють, що ціллю міг стати об’єкт у Михайлівську, де загорілися резервуари з паливом. Офіційного підтвердження щодо ураження саме нафтобази наразі немає.

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