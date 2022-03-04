Моряк, що втопив в Іспанії яхту російського олігарха, повернувся до України і вирушає на фронт

Чоловік зазначив, що його викликатимуть до суде, лише якщо власник судна подасть позов про відшкодування.
Українець Тарас Остапчук, який у перші дні війни втопив яхту російського олігарха Олександра Міхеєва, повернувся до України, щоб продовжити боротьбу із російськими військами.
Чоловік розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН про свої мотиви.
Чоловік запевняє, що щойно побачив влучання ракети в житловий будинок у Києві вирішив, що потрібно негайно припиняти агресію. «Треба помститись і просто в цю мить», - каже чоловік.
Він каже, що знає, що власник того судна, на якому він працював, безпосередньо причетний до виготовлення російських гелікоптерів і не лише, тож рішення прийшло негайно.
Чоловік розповідає, що під арештом провів добу, а вже у суді пояснив свої дії помстою і іспанський суд його відпустив. Але Тарас додає, що до суду йому можливо доведеться повернутись. «Якщо власник судна подасть зиск на відшкодування, я буду вимушений приїхати на розгляд цієї справи», - каже чоловік.
Тарас розповідає, що щойно він вийшов із зали суду, то довелося дати кілька десятки інтерв’ю різним виданням. І чоловік радіє, що різні європейські країни продовжують арештовувати яхти різних російських олігархів.
Нагадаємо, що моряк втопив судно керівника «Ростеху», компанії, яка і виготовляє зброю для армії загарбників. Відомий близькими зв'язками з Путіним.