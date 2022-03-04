Моряк, що втопив в Іспанії яхту російського олігарха, повернувся до України і вирушає на фронт

Чоловік зазначив, що його викликатимуть до суде, лише якщо власник судна подасть позов про відшкодування.

Українець Тарас Остапчук, який у перші дні війни втопив яхту російського олігарха Олександра Міхеєва, повернувся до України, щоб продовжити боротьбу із російськими військами.

Чоловік розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН про свої мотиви.

Чоловік запевняє, що щойно побачив влучання ракети в житловий будинок у Києві вирішив, що потрібно негайно припиняти агресію. «Треба помститись і просто в цю мить», - каже чоловік.

Він каже, що знає, що власник того судна, на якому він працював, безпосередньо причетний до виготовлення російських гелікоптерів і не лише, тож рішення прийшло негайно.

Чоловік розповідає, що під арештом провів добу, а вже у суді пояснив свої дії помстою і іспанський суд його відпустив. Але Тарас додає, що до суду йому можливо доведеться повернутись. «Якщо власник судна подасть зиск на відшкодування, я буду вимушений приїхати на розгляд цієї справи», - каже чоловік.

Тарас Остапчук втопив яхту російського олігарха, аби помститися за напад на українців

Тарас розповідає, що щойно він вийшов із зали суду, то довелося дати кілька десятки інтерв’ю різним виданням. І чоловік радіє, що різні європейські країни продовжують арештовувати яхти різних російських олігархів.

Нагадаємо, що моряк втопив судно керівника «Ростеху», компанії, яка і виготовляє зброю для армії загарбників. Відомий близькими зв'язками з Путіним.