Мосейчук розповіла, як для неї почалась війна: "Вибухи зовсім поруч з моїм домом"

Телеведуча 1+1 Наталія Мосейчук пригадала, як для неї почалась війна.

В ефірі марафону "Єдині новини" знаменитість поділилася, що у ніч проти 24 лютого погано спала після свого нічного ефіру, де говорили про війну.

"Було неспокійно, серце відчувало лихе і о п'ятій таки сталося. Того ранку, ніколи не забуду звуку вибухів - це зовсім поруч з моїм домом. О 5:34 у Facebook я написала "ВІЙНА". Від тих ранкових вибухів підхопилася вся країна. Хтось здригнувся від гулу вертольотів, винищувачів і бомбардувань. Їх чув Київ, Гостомель, Буча, Васильків, Бориспіль, Бровари, Чернігів, Харків, Суми, Черкаси, Херсон, Бердянськ, Миколаїв... Ті, хто не чув, дізнався з новин", – розповіла Мосейчук.

Ведуча також пригадала, що 24 лютого українські дороги у західному напрямку були переповнені автівками. Хто не мав машин - йшов пішки, а ті, в кого закінчився бензин - штовхали машину власноруч.

"Дорога до головного форпосту - Львова і, як тоді здавалося безпечніших західних областей, займала цілу добу. Та, якою до Житомира, до моїх батьків я колись їздила за годину-півтори. Та, яка вже за кілька днів перетвориться на дорогу смерті. Але 24-го лютого ми ще не знали, скільки смертей, горя та трагедій побачить траса Київ-Житомир", – додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Мосейчук вперше розповіла, що війська РФ зробили з її будинком біля Бучі. Дім у передмісті Києва був пошкоджений під час окупації і танкових боїв у березні російською армією.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці сотого дня війни

Читайте також: