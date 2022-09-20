"Мошонку вона йому вже відрізала": Арестович прокоментував бунт Пугачової проти Путіна

Пугачова сказала Путіну: "Я проти, ти не впорався, все, що ти робиш, цілковите гівно". Ми маємо бунт "СССР" проти РФ, каже Арестович.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував допис Алли Пугачової в Instagram, де вона засудила війну Росії проти України.

За його словами, Алла Борисівна – надзвичайно важлива фігура для людей із пострадянського простору.

"Вона є частиною самоідентифікації людей, яким за 40, в Росії і не тільки. Вона втілила в собі все, що вони інвестували у свою молодість, все найкраще: під неї одружувались, під неї розлучалися, під неї дітей народжували і т.д. На її концерти неможливо було дістати квиток. Більше того, вона зробила кілька неймовірних речей: домоглася, щоб одночасно її любили і народ, і система, яка цей народ пригнічувала. Її любили генсеки. Вона ніколи не стояла в парку і не співала партійні пісні. У партії не була. За кордон виїжджала на концерти", – сказав Арестович.

Він додав, що Пугачовій у радянські часи все прощали. Вона дозволяла собі поводитися вільно, так, як ніхто.

"Що таке Путін? Він не потрібен був росіянам як самостійна фігура, вже зараз ми це бачимо. Він був потрібен їм як воз’єднувач Радянського Союзу. Того відчуття, в якому люди жили: коли всі одна родина, "Міміно", коли всі за світле майбутнє…. А Путінську політику визначають ті, кому 40+", – зауважив радник ОП.

Арестович додав: "Пугачова ще отримала дозвіл говорити від імені народу – вона, і ще Висоцький… Вона є скріпою їхнього світовідчуття. І ось ця скріпа бунтує проти Путіна, якого вони уповноважили, легімітизували відтворити Радянський Союз. А Пугачова сказала: "Я проти, ти не впорався, все, що ти робиш, цілковите гівно". Ми маємо бунт "СССР" проти РФ". Більшого удару завдати цьому режиму було не можливо. Хіба що б Православна церква здійняла б бунт проти Путіна. Незалежно від того, що буде далі, мошонку вона йому вже відрізала, підколінну жилу підрізала повністю. Вона зняла з нього легітимацію, благословення цього 40+ "а давай відновимо цей СССР". Путін наразі переживає жах Франкенштейна: коли чудовисько, яке ти створив, повстало проти тебе".

Він зауважив, що російські пропагандисти скільки завгодно можуть розповідати про війну з нацистами "великого Володимира Володимировича", але їхні щоденні багатогодинні монологи і близько не можуть зрівнятися з точною позицією Алли Борисівни.

"Темні хмари, що згущуються над РФ, зараз відчувають усі росіяни. Найбільш виразно їх бачать і відчувають люди, які вже побачили життя. Це те покоління 40+. На плечах яких і стоїть сучасна Росія. Вони розуміють, що катастрофа є невідворотною. Але душу гріла надія хоч у якійсь формі повернутись у тепле місце під сонцем, де всі разом і всі щасливі. Заради цього вони готові були терпіти негаразди і мовчки жалкувати за жертвами війни, сподіваючись, що вони не марні. Але тут прийшла Алла Борисівна і сказала: Це не те. І останні ілюзії впали. Виявилося, що кривавий режим веде їх у катастрофу без жодної надії на якесь майбутнє", - підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Галкін та Пугачова підтримують Україну.

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