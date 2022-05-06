"Москалі - це мєрзость": "Чоткий паца з Рівного" пішов на передову нищити окупантів

Іван Мартинов, автор популярної фрази "це мєрзость", відомий інтернет-спільноті як "Чоткий паца з Рівного", воює проти російських окупантів на Донецькому напрямку.

Він знищує росіян у складі окремої 68-ї єгерської бригади.

Про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил.

"Знайомтесь: Іван Мартинов - відомий інтернет-спільноті як "Чоткий паца з Рівного". Саме його фраза — "це мєрзость", сказана про економічну ситуацію в 2014 році, — стала одним із найпопулярніших мемів далеко за межами вебпростору. Сьогодні "Чоткий паца" впевнений: "Москалі — це мєрзость", і без жалю знищує окупантів у складі окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Іван також брав активну участь у Революції Гідності, воював у складі добровольчого батальйону, потім підписав контракт із ЗСУ, де відслужив 5 років, але після 24 лютого знову довелося повернутися на війну.

"Після служби приїхав до батька, три місяці відпочив і знову довелося йти на війну", — розповідає український воїн. Іван додає, що 24 лютого ще крізь сон почув, що летять російські ракети. "Подзвонили із сільради: Ваня, збирайся! Я заварив собі кави, але і попити її не встиг — приїхала машина, і от я вже у військкоматі", — згадує він.

Після перемоги "Чоткий паца" Іван Мартинов планує одружитися та поїхати подорожувати — "подивитися на світ без рашистської гидоти".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 72-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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