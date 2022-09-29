"Москва готова воювати нескінченно довго, якщо анексує українські території" - аналітик

Весь цивілізований світ, окрім Росії, буде вважати ці території Україною.

Британський аналітик Анатоль Лівен вважає, що проведення "референдумів" на окупованих територіях України, можливо, є більш небезпечним знаком, ніж оголошення мобілізації.

Про це пише The Guardian.

На думку автора, важливим сигналом буде те, чи піде Росія на анексію цих територій одразу після "референдумів", результати яких визначені заздалегідь.

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"Якщо це станеться, це означатиме, що Москва готова воювати нескінченно довго, а Україні залишиться сподіватися на нестабільне припинення вогню з перервами на активні бойові дії", - пише автор.

У разі, якщо рішення про приєднання територій буде відкладене ― це означатиме шанс на поновлення переговорів. Якщо Кремль усе ж піде на негайну анексію, то в російському суспільстві зростатиме невдоволення, і тоді режим Путіна опиниться під реальною загрозою.

"Тоді до влади може прийти людина, яка звинуватить у провалі особисто Путіна й вирішить розширити війну за межі України та оголосить тотальну мобілізацію", - вважає аналітик.

Нагадаємо, російські окупанти оприлюднили результати так званих "референдумів" у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях. Як і очікувалося, росіяни "намалювали" показники понад 90% за входження окупованих територій до складу РФ. У Путіна мають намір найближчими днями оголосити про приєднання нових земель, незважаючи на те, що міжнародна спільнота не визнала "референдуми".

Очікується, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію нових територій України 30 вересня, під час виступу перед обома палатами російського парламенту.

Фейкові "референдуми" відбувалися під контролем російських військових. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що під час так званого голосування до жителів області російські війська застосовували тиск та погрози. Про погрози та фальсифікації говорять і жителі "ЛНР" та" ДНР"

За даними громадських організацій, для проведення псевдореферендумів російська окупаційна влада використала списки людей, які добровільно отримували російську допомогу, списки пенсіонерів, які отримували пенсію готівкою на "Укрпошті", списки підприємців, які сплачували місцеві податки, а також вилучені з архівів списки виборців.

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