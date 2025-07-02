Москва готується до великого підкріплення: що означає нове перекидання військ з КНДР

Москва готується до "корейського підсилення". / © Associated Press

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Північна Корея готується суттєво збільшити військову підтримку Росії, направивши до 30 тисяч своїх військовослужбовців. За словами джерел, мова йде про потроєння контингенту, який уже діє на боці РФ — у листопаді 2024 року КНДР відправила приблизно 11 тисяч солдатів, зокрема для стримування українських дій у Курській області.

Про це повідомляє CNN з посиланням на українських посадовців.

За оцінками західних джерел, близько 4 тисяч північнокорейських військових були поранені або загинули під час перебування в Росії, однак співпраця Москви й Пхеньяна лише посилилася.

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Бойові дії в Україні — наступна мета?

За оцінкою, яку надали українські чиновники, російське Міноборони готове забезпечити новоприбулих північнокорейців усім необхідним озброєнням і спорядженням для інтеграції у свої підрозділи. Йдеться не лише про охорону тилів — вірогідність участі військ КНДР у бойових діях на окупованих територіях України оцінюється як висока. Особливо у разі масштабного наступу.

На супутникових знімках аеропорту Сунан у Північній Кореї від 4 червня 2025 року видно, мабуть, вантажні літаки на злітно-посадковій смузі. / © CNN

У документі наголошується, що РФ уже переобладнує військово-транспортну авіацію для перевезення іноземних військових через Сибір — регіон, який на південному заході межує з Північною Кореєю.

Ознаки підготовки

За супутниковими знімками, наданими CNN Центром відкритих джерел, наприкінці травня в російському порту Дунай пришвартувався десантний корабель типу “Ропуча” — такий самий, як той, що перевозив військових КНДР минулого року. Того ж місяця активність зафіксували й в аеропорту Сунан у Північній Кореї — на злітно-посадковій смузі маневрували вантажні Іл-76, ймовірно, призначені для перекидання особового складу.

На супутниковому знімку, зробленому 18 травня 2025 року, видно судно, пришвартоване в порту Дунай у Росії. / © CNN

“Супутникові знімки показують, що маршрути, які використовувалися для перевезення військ КНДР у 2024 році, знову активні”, — повідомив аналітик Центру Джо Бірн.

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Перше розгортання — під грифом таємно

Уперше про присутність північнокорейських солдатів у РФ стало відомо восени 2024 року, але офіційне підтвердження з’явилося лише в квітні 2025-го. В жовтні було оприлюднено фото, на яких видно, як бійцям КНДР передають спорядження на базі в Сергіївці, Приморський край. А в листопаді — знімки десантного корабля біля порту Дунай.

Тепер ці ж маршрути, ймовірно, будуть знову задіяні для нової хвилі розгортання — цього разу в набагато більшому масштабі.

Раніше ми писали, що Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії найближчими тижнями, щоб підтримати її у війні проти України. ТСН.ua розповів, що отримає КНДР натомість.