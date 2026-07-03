"Москва ляже": "Мадяр" показав, що СБС вдалося погасити в Криму, і попередив окупантів (відео)

«Птахи Мадяра» за ніч уразили 48 об’єктів росіян

Реклама

У ніч проти 3 липня Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України завдали масштабних ударів по об’єктах російських окупаційних військ, уразивши 48 цілей в оперативній глибині противника.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

«Птахи Мадяра» за ніч уразили 48 об’єктів на окупованих територіях

Особливу увагу під час атаки було приділено енергетичній інфраструктурі в окупованому Криму, де сталося знеструмлення низки важливих об’єктів після ефективної атаки.

Реклама

За наявною інформацією, у Запорізькій області воїнам 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра» вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» поблизу населеного пункту Смирнове.

Основний удар цієї ночі припав на військові та критичні об’єкти на Кримському півострові. Зокрема, зафіксовано влучання по таких цілях:

електропідстанція ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС (н.п. Окунівка) — уражена 9-м батальйоном «Кайрос» 414-ї ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

електропідстанція ПС 35 кВ «Тарханкут» (н.п. Чорноморське) — уражена 9-м батальйоном «Кайрос» 414-ї ОБр СБС «Птахи Мадяра»;

електропідстанція ПС 110 кВ «Білогірськ» (н.п. Білогірськ) — уражена 413-ю ОБр СБС «Рейд»;

електропідстанція ПС 110/35 кВ «Випасне» (н.п. Випасне) — уражена ГВ БАС «Фенікс»;

електропідстанція ПС 110 кВ «Саки» (нп Саки) — уражена 412-ю ОБр СБС Nemesis;

електропідстанція ПС 110 кВ «Таврія» (н.п. Ключі) — уражена 1-м ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 110 кВ «Миколаївка» (н.п. Вінницьке) — уражена 1-м ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 110 кВ «Старий Крим» (н.п. Старий Крим) — уражена 413-ю ОБ СБС «Рейд»;

електропідстанція ПС 330/110 кВ «Західно-Кримська» (н.п. Кар’єрне) — уражена 1-м ОЦ СБС;

газова компресорна станція «Ключі» (н.п. Ключі) — уражена 1-м ОЦ СБС.

Загалом за результатами нічної операції з ладу було виведено щонайменше 10 важливих підстанцій та об’єктів газової інфраструктури, що помітно вплине на забезпечення російських окупантів.

«Ми встоїмо. Москва ляже», — коротко додав Мадяр.

Реклама

Україна виганяє окупантів з Криму — останні новини

Нагадаємо, окупаційні адміністрації в Криму, зокрема в Керчі та Феодосії, отримали терміновий наказ до 3 липня повністю вивезти цінні документи й техніку до РФ.

Деякі посадовці скористалися цим для особистої втечі до Краснодарського краю під виглядом лікарняних. Рух опору «Атеш» фіксує ці процеси та передає дані Силам оборони України. Евакуація відбувається на тлі запровадженого окупантами 26 червня надзвичайного стану, якому передувало затвердження президентом України Володимиром Зеленським 40-денної операції впливу на Росію.

Засновник компанії First Contact Валерій Боровик зазначив, що заяви про вивезення майна цілком правдиві, а ситуація на півострові нагадує передумови відступу росіян із Херсона.

Нагадаємо, Служба безпеки України завдала другого за тиждень успішного удару дронами по військових аеродромах «Саки» та «Гвардейское» в тимчасово окупованому Криму. Ця атака на інфраструктуру ворога відбулася у межах 40-денної операції впливу на РФ, завдання для якої поставив президент України Володимир Зеленський.

Реклама

За інформацією СБУ, на аеродромі «Саки» було уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки. Внаслідок удару, за попередніми даними, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків, серед яких винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 і Су-24.

Новини партнерів