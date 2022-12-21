Москва може оголосити загальну мобілізацію та закрити кордони для чоловіків - Данілов

Йдеться про росіян до 65 років.

Керівництво агресорки Росії наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні. Щобільше - Кремль може закрити кордони країни для виїзду чоловіків до 65 років.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом",- наголосив він.

За словами Данілова, світ вже давно мав би закрити Російську Федерацію "раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати".

Нагадаємо, у Держдумі хочуть заборонити віддалену роботу для тих, хто втік за кордон. Зокрема, і після оголошення мобілізації. Партія "Єдина Росія" підготувала і збирається внести законопроєкт, що забороняє працювати віддалено.

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