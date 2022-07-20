Москва може використовувати ядерну загрозу, щоб стримати наступу ЗСУ та приєднати окуповані регіони - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що диктатор Володимир Путін не залишає своїх намірв незаконно приєднати до РФ окуповані території.

Приєднання захоплених територій - Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей планують на 11 вересня 2022-го. Адже цього дня будуть проходити регіональні вибори у 27 регіонах РФ. Втім, наголошують в ISW російська війська навряд чи окупують всю Донецьку область до того дня.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"Після анексії окупованих територій Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, що дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території РФ, застосовується до новоприєднаних територій", - припускають американці.

Більше того, Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу Збройних сил України на тимчасово окуповані ториторії.

"Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії. У такому разі Україна та її західні партнери суттєво скорочують тимчасові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує окуповану територію", - попереджають аналітики.

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Михайло Касьянов вважає, що російський диктатор Володимир Путін планував швидко провести свою "спецоперацію" в Україні та змінити її керівництво. В Росії на початку війни активно працювала пропагандистська машина. Рупори Кремля супроводжували перші дні вторгнення і їхні повідомлення були націлені саме на швидку "спецоперацію".

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