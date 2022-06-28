Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Москва може закінчити війну в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності" - Подоляк про ультиматум РФ

Дата публікації
Перегляди
1206
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Москва може закінчити війну в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності" - Подоляк про ультиматум РФ

Фото: Getty Images

Нещодавно Пєсков заявив, що підписання мирного договору України з РФ можливе лише після виконання вимог Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ультиматум Росії щодо умов, за якої Росія підпише мирні угоди з Україною.

Він наголосив, що не Україна розпочала цю війну, а Росії треба "повернутись до адектватності". 

 Про це він написав у Twitter.

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, речник Путіна Дмитро Пєсков, не змінюючи свого наративу, заявив, що підписання мирного договору України з Росією можливе лише після виконання вимог РФ.

Читайте також:

Жодної зради - що відбувається за лаштунками саміту ЄС

Жодної зради - що відбувається за лаштунками саміту ЄС
Наступна публікація