"Москва може закінчити війну в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності" - Подоляк про ультиматум РФ

"Москва може закінчити війну в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності" - Подоляк про ультиматум РФ

Нещодавно Пєсков заявив, що підписання мирного договору України з РФ можливе лише після виконання вимог Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ультиматум Росії щодо умов, за якої Росія підпише мирні угоди з Україною.

Він наголосив, що не Україна розпочала цю війну, а Росії треба "повернутись до адектватності".

Про це він написав у Twitter.

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, речник Путіна Дмитро Пєсков, не змінюючи свого наративу, заявив, що підписання мирного договору України з Росією можливе лише після виконання вимог РФ.

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