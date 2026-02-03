Зеленський емоційно відреагував на бомбардування України в люті морози

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо використала найхолодніші дні зими для масованого терору проти цивільного населення, завдавши прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

За словами глави держави, внаслідок російської атаки постраждали Сумська, Харківська, Київська області та столиця, Дніпропетровщина, Одещина і Вінниччина. Окупанти застосували значну кількість балістичних ракет у поєднанні з іншими типами озброєння — загалом понад 70 ракет і близько 450 ударних дронів.

“Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики”, — зазначив Зеленський.

Станом на тепер відомо про щонайменше дев’ятьох поранених. У кількох регіонах зафіксовані пошкодження житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури. У Києві внаслідок влучань дронів сталися пожежі у багатоповерхівках, також пошкоджено дитячий садок. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Президент наголосив, що для Кремля терор проти мирних людей виявився важливішим за дипломатію.

“Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше, ніж скористатися дипломатією. Зараз Москва обирає терор та ескалацію”, — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що завершення війни неможливе без посиленого міжнародного тиску на Росію та своєчасного постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони.

“Вчасне постачання ракет для ППО й захист нормального життя — наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде”, — додав президент.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого 2026 року Росія здійснила масовану атаку на Україну ударними безпілотниками та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше вісім областей. Основними цілями стали об’єкти енергетики, що забезпечують теплом Київ, Харків і Дніпро. Атака відбулася на тлі рекордних морозів до -25°C, через що сотні тисяч родин ризикували залишитися без теплопостачання.