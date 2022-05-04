"Москва опинилася у безвихідному становищі": російський політолог - про таємні перемовини РФ з Заходом

Росія намагається уникнути краху у війні з Україною шляхом таємних перемовин з західними лідерами.

Цими перемовинами займається оточення кремлівського диктатора Путіна.

Таку думку висловив російський політолог та політичний діяч Андрій Піонтковський.

"Ми ж усі в цих питаннях виховані на безсмертному серіалі про Штірліца. Ну, звісно, цар – не Гітлер, але все гітлерівське оточення вело перемовини: хто з Заходом, хто з Радянським Союзом. Всі ж своїм майбутнім цікавляться, а це дуже забезпечені люди. У того ж Лаврова дві дочки-мільйонерки. Якось треба також турбуватися. От вони й бігають як очманілі", – сказав він.

Піонтковський зазначив, що Москва зараз опинилася у безвихідному становищі. За його словами, оточення Путіна або дає "божевільній групі Путіна-Патрушева карт-бланш іти до кінця, до найбільш ганебного фіналу, або вони здійснять якусь спробу чи Брестського миру, чи XX з'їзду".

"От в цій маячні Лавров, між своїми антисемітськими нападами, не забув перерахувати цілу низку умов українському керівництву для укладання миру. І не забув, що санкції треба зняти. Причому, бачте, це Зеленський має санкції зняти. То вони кричать, що Зеленський – жалюгідна маріонетка Заходу, а тепер, Володимире Олександровичу, будь ласка, санкції з нас зніміть. Ось так міняється тон кремлівський", – сказав Піонтковський.

При цьому експерт висловився щодо вірогідності того, що до цих таємних переговорів були залучені екскерівник Адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

"В оцю олігархічну версію я не вірю. Ці люди не мають жодної влади, жодного впливу. Змінити владу може тільки людина з рушницею і звернутися до моделі XX з'їзду і Брестського миру. А ці ліберальні бовтуни, які все продали за величезні гроші, ні на що не здатні", - говорить він.

На запитання, хто б міг теоретично представляти Путіна, Піонтковський відповів, що формально це міністерство закордонних справ, а загалом, найімовірніше, – полковники Служби зовнішньої розвідки.

"Вони вже розуміють, що їх кастові, професійні інтереси розходяться зараз з особистою долею Володимира Володимировича Путіна. Хто такий Путін? Це якийсь дрібний чиновник, який дослужився до майора КДБ. Він для них ніхто, це для них відпрацьований матеріал. Його час скидати, щоб зберегти систему і щось зберегти в Україні", – заявив він.

Нагадаємо, що чутки про онкологічне захворювання Володимира Путіна і необхідну йому операцію поступово набувають статусу офіційної інформації.

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