Москва під ударами дронів та вибухи у Криму: усі подробиці про "бавовну" (відео)

Українська сторона поки що жодну з атак не коментувала.

У понеділок вранці, 24 липня, Москву атакували бойові дрони. Внаслідок чого пошкоджено кілька приміщень, проте головною мішенню, за попередніми даними, було російське Міноборони.

Детальніше про російську бавовну йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Російську столицю на світанку атакували 2 безпілотники. У прилеглих багатоповерхівках повибивало шибки й пошкодило покрівлю, але найдужче постраждав бізнес-центр, де розташована французька компанія з продажу будівельних матеріалів Леруа Марлен, яка від початку повномасштабної війни в Україні відмовилася покинути російський ринок.

Внаслідок вибуху вибило скло на 17 і 18-ому поверсі, майже 50 квадратних метрів приміщення зруйновані вщент.



"Я спала і прокинулася від вибуху, просто почало все трясти, відчуття начебто весь цей будинок звалився. Пролунав гучний звук, від такого вибуху можна скакати у вікно. У мене значить моя сім'я там прокинулася. Перша думка, що це грім, виходжу на балкон дивлюся і розумію, що підіймається все з нього вітрини вибиті", - скаржаться жителі Москви.

Налякані жителі Москви поскаржилися на атаку дронів (відео)

Кого звинувачує у атаці РФ

Російська влада звинувачує в атаці українську армію, і традиційно хизується, що спромоглася відбити напад і заглушити дрони засобами радіоелектронної боротьби.

А от місцеві медіа повідомляють - насправді мішенню бойових дронів були не офісні приміщення, а будівля російського Міністерства оборони. Уламки одного з безпілотників пошкодили одне з його приміщень, частину знайшли неподалік у парку Горького.

Вибухи в центрі Москви о 4-й ранку

Болгарський журналіст розслідувач Христо Грозев зазначає, що поруч також розташовані секретні об'єкти головного розвідувального управління та хакерських груп.

Атака на Москву сьогодні 24 липня. ФОТО: соцмережі

24 липня, Москву атакували бойові дрони / Фото: Associated Press



Російські ЗМІ повідомляють, що дрон атакував будівлі біля Комсомольського проспекту, 17 у Москві, рух по ньому після цього закрили. Прикметно, що ця адреса знаходиться якраз навпроти штаб-квартири ГРУ з кіберзлочинства (включно з FancyBear) та інших військових одиниць.

"Бавовна" у Криму

У ніч проти 24 липня паралельно з Москвою бавовна накрила і анексований Крим. Більше десятка безпілотників атакували склад із боєприпасами у Джанкойському районі.

Через атаку дронів окупантам довелося призупинити рух залізницею, а в радіусі 5-ти кілометрів оголосити евакуацію місцевих мешканців.

Українська сторона поки що жодну з атак не коментувала.

У Криму лунають вибухи в районі військового аеродрому

Додамо, що внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Криму 24 липня було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими російські війська кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, "бавовна" сталася у селах Вільне та Веселе Джанкойського району.

Водночас військовий аналітик Дмитро Снєгирьов наголошує, що удар по Москві невідомими безпілотними літальними апаратами відбувся після засідання Ставки, де президент України Володимир Зеленський обговорював можливості відплати за події в Одесі.

Читайте також: