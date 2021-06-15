Москва погрожує заблокувати роботу ОБСЄ на російсько-українському кордоні — Кулеба

Очільник українського МЗС закликав ОБСЄ відреагувати на шантаж і зневагу з боку Росії.

Росія ігнорує статутні зобов’язання члена ОБСЄ та безпідставно погрожує повністю зупинити роботу спостерігачів СММ на кордоні з Україною.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу з главою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві.

Також читайте Росія перекидає до анексованого Криму важке озброєння - ОБСЄ

"У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною, а зараз погрожує повним закриттям цих місій", — сказав Кулеба.

Очільник українського МЗС переконаний, що Кремль просто не хоче, аби незалежні спостерігачі ОБСЄ бачили військові формування та техніку РФ вздовж українсько-російського кордону.

"Україна наполягає, що ця місія, в "Гуково" і "Донецьку", має продовжити роботу і після 31 липня. Шантаж і зневагу з боку Росії до ОБСЄ може зупинити лише принципова позиція цієї організації. Україна завжди буде на боці ОБСЄ", — наголосив він.

Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS застеріг американців від ігнорування агресії Росії.

Новини з фронту: двоє військових потрапили до шпиталю з осколковими пораненнями

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання