Москва погрожує заблокувати роботу ОБСЄ на російсько-українському кордоні — Кулеба

Очільник українського МЗС закликав ОБСЄ відреагувати на шантаж і зневагу з боку Росії.
Росія ігнорує статутні зобов’язання члена ОБСЄ та безпідставно погрожує повністю зупинити роботу спостерігачів СММ на кордоні з Україною.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу з главою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві.
"У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандату місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною, а зараз погрожує повним закриттям цих місій", — сказав Кулеба.
Очільник українського МЗС переконаний, що Кремль просто не хоче, аби незалежні спостерігачі ОБСЄ бачили військові формування та техніку РФ вздовж українсько-російського кордону.
"Україна наполягає, що ця місія, в "Гуково" і "Донецьку", має продовжити роботу і після 31 липня. Шантаж і зневагу з боку Росії до ОБСЄ може зупинити лише принципова позиція цієї організації. Україна завжди буде на боці ОБСЄ", — наголосив він.
Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS застеріг американців від ігнорування агресії Росії.