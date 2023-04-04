Москва прагне відновити шпигунську мережу у Європі – Politico

РФ продовжує просувати кампанію із заповнення Європи своїми шпигунами.

Про це інформує повідомляє Politico.

За даними видання, Москва хоче відродити попередню потужність своєї військової розвідки. На сьогодні з’являється все більше доказів того, що Служба зовнішньої розвідки ведуть агресивні спроби відновити свою мережу шпигунства. Зокрема вона потрібна Кремлю зважаючи на військову допомогу Заходу Києву.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Європі було затримано або вислано більше 400 прокремлівських шпигунів. Вони не лише займалися безпосередньо своєю діяльністю на користь Росії, а й вербуванням до своїх лав місцевих жителів", - вказано у повідомленні.

Як приклад, видання наводить, що у Фінляндії група росіян у країні за рік зменшилася вдвічі. Також було вислані так звані дипломати під прикриттям, також не давали візу тим, хто повинен був замінити цих агентів.

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"Важливою мішенню для росіян є збір інформацію про критичну інфраструктуру Європи. А пріоритетом є моніторинг виробництва та постачання західної зброї в Україну, відзначає директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Politico додає, що серія арештів російських шпигунів у Європи є свідченням рішучості Москви зібрати якомога більше інформації про оборонні об’єкти та військові плани НАТО.

Зазначимо, у Польщі активно дискутується тема щодо створення спеціального фонду для збору грошей на післявоєнне відновлення України.

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