"Москва приховує цифри": у розвідці Британії оцінили, скільки витрачає РФ на війну в Україні

У Кремлі використовують засекречені статті бюджету, що становлять приблизно 22% від загального бюджету РФ.

Військовий бюджет Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн. рублів ($85,8 млрд). Зокрема, ці кошти спрямовані на війну проти України.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії станом на 30 червня.

Як наголошують у розвідці, Кремль всіляко намагається приховати цифри.

"В казана сума дорівнює приблизно 4,4% російського ВВП, порівняно з 3,6% у 2021 році. Проте справжні військові витрати РФ залишаються невідомими через недостатню прозорість", - йдеться у повідомленні.

Москва використовує засекречені статті бюджету, що становлять приблизно 22% від загального бюджету РФ.

Додамо, що на початку 2023 року у виданні Forbes підрахували, що Росія витратила на війну $ 114,4 млрд (близько $10 млрд щомісяця) - це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових - $36 млрд за рік. Ще $ 24,7 млрд пішло на зарплати і $29,1 млрд - на компенсацію пораненим і сім'ям загиблих.

Водночас експерти зазначають, що падіння російської економіки ще сильніше, ніж за часів пандемії COVID-19, а в майбутньому воно лише погіршиться. Президент РФ Володимир Путін почав повільно, але впевнено руйнувати економіку, позбавивши свою країну головного ринку збуту енергоресурсів.

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