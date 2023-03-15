Москва приховує втрати: "Чорний тюльпан" знаходить спалені тіла росіян - The Guardian

Українська пошукова група "Чорний тюльпан" знайшла від лютого 2022-го 311 тіла вбитих російських солдатів на деокупованих територіях. Деяких ліквідованих окупантів спалюють самі ж росіяни. Так РФ приховує втрати.

Розповідь керівника групи "Чорний тюльпан" Олексія Юкова опублікувало видання The Guardian.

"Ми знайшли п'ятьох російських військових в Лиманському районі, трупи яких були спалені", - сказав Юков.

Також, за його словами, у деяких випадках тіла російських солдатів спалювали місцеві жителі через нестерпний запах.

"Є ті (військові, - Ред.), хто намагається приховати свої втрати, щоб не тягнути із собою тіла", - наголосив голова "Чорного тюльпана".

Окупанти позбавляються тіл тисяч ліквідованих російських солдатів. Натомість Кремль реєструє їх як "зниклих безвісти".

Нагадаємо, за даними Генштабу, від 24 лютого 2022-го до 15 березня 2023-го ЗСУ знищили 161 520 солдатів РФ. За добу ліквідовано ще 980 російських військових. Дані уточнюються.

Видання Business Insider з посиланням на дані Інституту вивчення війни пише, що Росія, попри великі втрати серед своїх солдатів, змогла захопити не більше ніж 0,04% української території. Своєю чергою War Mapper повідомляв, що за цей період росіяни змогли захопити лише 85 квадратних кілометрів, що еквівалентно 0,01% території України.

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