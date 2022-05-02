"Москва шукає аргументи для виправдання масових вбивств": Подоляк прокоментував антисемітські заяви Лаврова

Росія є правонаступником нацистської ідеології.

Путін намагається переписати історію, щоб виправдати масові вбивства в Україні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

“Відверті антисемітські заяви Лаврова, звинувачення євреїв у WWII й Голокості – ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових вбивств українців”, - наголосив Михайло Подоляк.

Окремо він додав, що Росія неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому, звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство, розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду.

Нагадаємо, що російські війська в Маріуполі впровадили інформаційну блокаду. Мирні мешканці вважають, що окупанти взяли Київ.

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