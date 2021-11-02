Москва стягнула 90 тис. військових: яка ситуація на кордоні з Росією

Москва стягнула 90 тис. військових: яка ситуація на кордоні з Росією

Зокрема, після завершення навчань підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, хоча дислокуються у Сибіру та на Алтаї.

Головне управління розвідки (ГУР) України уточнило інформацію про перекидання російських військ до нашого кордону, на яке звернули увагу іноземні ЗМІ.

Про це інформує пресслужба ГУР.

Так, станом на початок листопада 2021 року біля українського кордону та на окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

РФ розмістила біля сухопутних та морських кордонів з Україною:

війська 8-ї,20-ї армій Південного та Західного військових округів;

сили Чорноморського флоту РФ;

окремі з’єднання та частини 4-ї,6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил РФ.

На окупованих територіях Донбасу діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

Крім того, не всі військові частини РФ після останніх навчань повернулися до місць дислокації.

До навчань у другому півріччі 2021 року Кремль залучав сили Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

Після завершення навчань підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько 260 кілометрів від державного кордону з Україною.

У ГУР нагадали, що Москва періодично перекидає та накопичує військові підрозділи біля кордонів для підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.

Раніше:

Washington Post повідомила , що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною.

, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною. Американське видання Politicо опублікувало супутникові фотографії , на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною. У зв'язку з цим Пентагон заявив, що стурбований діями РФ на кордоні з Україною, які викликають дестабілізацію. США запевнили, що продовжують відстежувати ситуацію.

Своєю чергою вчора, 1 листопада, українська розвідка заявила, що не підтверджує дані про додаткове перекидання військ Росії.

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