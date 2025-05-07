Москва тисне на Україну перед парадом: аналітик пояснив сенс погроз "Орєшником"

Аналітик пояснив сенс погроз "Орєшником".

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Погрози Москви завдати удару по Києву ракетою “Орешник” перед 9 травня мають не стільки військовий, скільки політичний підтекст. Кремль боїться зриву святкових заходів у Москві та скасування візиту Сі Цзіньпіна.

Про це заявив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак в ефірі “Еспресо”.

За його словами, головна причина шантажу — страх перед дипломатичним ударом з боку Китаю.

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“Кремль дуже боїться, що їм зіпсують свято і великий візит Сі Цзіньпіна до Москви. Вони бояться, що він вирішить змінити плани й натомість поїде до Швейцарії, де починаються консультації між США й Китаєм стосовно тарифів”, — пояснив експерт.

Їжак зазначив, що через це Росія шле сигнали Україні та Заходу: не втручайтеся, не створюйте інформаційного чи воєнного резонансу, аби не зірвати парад на Красній площі.

“Росіяни натякають: якщо ми не будемо проводити цей “марш мертвих” у Києві й не святкувати разом із ними, то вони завдадуть удару по столиці ракетою “Орешник”. Це тиск, щоб ми відзначали ці дні так, як хочуть росіяни”, — додав він.

Аналітик наголосив, що подібні заяви не свідчать про реальну зміну намірів — йдеться про суто політичну акцію, спрямовану на внутрішню аудиторію та партнерів Москви.

“Жодного припинення вогню немає, і це, радше, політична акція для росіян — забезпечити спокійне проведення їхнього свята”, — підсумував Олексій Їжак.

Нагадаємо, вранці 7 травня російські пропагандисти повідомили, що Путін доручив Міноборони Росії визначити цілі у Києві для удару “Орешніком” у відповідь на можливі українські атаки у Москві у День перемоги.