Москва у відчаї: журналісти з'ясували, в якої країни Путін купує ракети та артснаряди для бомбардувань України

Росія купує у Північної Кореї мільйони ракет та артилерійських снарядів для бомбардувань України.

Купівля Москвою мільйонів снарядів і ракет у Північної Кореї є ознакою того, що потужні санкції, запроваджені за агресію проти України і вбивства мирних людей, серйозно обмежили її ланцюжки постачань.

Про це пише The New York Times з посиланням на американську розвідку. Аналогічні дані навів у бесіді з CNN анонімний американський чиновник.

Ці розвіддані розсекретили за кілька днів після того, як стало відомо про закупівлю Росією першої партії іранських ударних безпілотників.

Як пише NYT, представники уряду США заявили, що рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, перешкоджають здатності Москви отримувати постачання для своєї армії.

Американський чиновник сказав, що окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, очікується, що Росія намагатиметься придбати додаткове північнокорейське обладнання.

"Кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати у Північної Кореї", — сказав Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

За словами американського чиновника, нова угода з Північною Кореєю свідчить про відчай у Москві. Військовий експерт Фредерік В. Каган сказав, що звернення до Північної Кореї є ознакою того, що Росія, здається, не в змозі виробляти найпростіший матеріал, необхідний для ведення війни.

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"Єдина причина, по якій Кремль повинен купувати артилерійські снаряди чи ракети у Північної Кореї чи будь-кого іншого, полягає в тому, що Путін не хотів або не міг мобілізувати російську економіку для війни навіть на найпростішому рівні", — сказав Каган.

В американській адміністрації вважають, що через західні санкції Росія відчуває гостру нестачу постачання озброєнь і в майбутньому може спробувати закупити ще більше військової техніки у КНДР.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, скільки грошенят втратить Росія через нафтове ембарго ЄС.

Як повідомлялося, Північна Корея пропонує Росії 100 тисяч "добровольців" для війни в Україні.

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