"Москва відчуває поразку": Кулеба прокоментував погрози Лаврова про ядерну війну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова щодо "реальної небезпеки" початку ядерної війни.

Кулеба вважає, що такими погрозами Кремль хоче залякати міжнародну спільноту і змусити світ відмовитися від підтримки України.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні", — зазначив міністр.

Тому Кулеба закликав світ ще більше підтримати Україну, "аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку".

Нагадаємо, що Сергій Лавров пригрозив світові ядерною війною.

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